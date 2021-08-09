زرقان ينال الإعتراف من جماهير شارل لوروا
بقلم كريم.تيغرمت
تمكن الدولي الجزائري آدم رزقان من كسب قلوب جماهير ناديه الجديد شارل لوروا، بعد أول ظهور رسمي له في مواجهة لوفيان.
وكشف الحساب الرسمي لنادي شارل لورا، عن اختيار رزقان، كأفضل لاعب في تشكيلة الفريق، في مواجهة لوفيان.
وحصد الدولي الجزائري أكبر نسبة تصويت من جماهير فريقه الجديد، الذين اختاروه كأفضل لاعب من بين زملائه في الفريق.
ويأتي هذا بعدما نجح آدم زرقان، في تسجيل الهدف الوحيد لناديه، في المواجه التي جمعتهم بنادي لوفيان ضمن الدوري البلجيكي والتي انتهت بالتعادل الايجابي.
🔥 Adem Zorgane est votre Player of the Match pour cette troisième journée de championnat ! 🇩🇿#RCSC #POTM #JPL pic.twitter.com/Bo5F3TjO0q
— Royal Charleroi Sporting Club (@SportCharleroi) August 9, 2021
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