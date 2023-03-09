زرقان ينال الإعتراف من جماهير ناديه شارلوروا

نال الدولي الجزائري آدم زرقان، الإعتراف من طرف جماهير ناديه شارلوروا البلجيكي، نظير مردوده مع الفريق.

وكشفت إدارة نادي شارلوروا، اليوم الخميس، عبر الصفحة الرسمية للفريق على “تويتر”، عن تتويج زرقان، بجائزة لاعب الشهر.

كما جاء اختيار الدولي الجزائري، بتصويت من جماهير ناديه، بالنظر للمردود الكبير الذي بصم عليه طيلة شهر فيفري.

وتعد هذه ثالث مرة ينال فيها آدم زرقان، جائزة لاعب الشهر في صفوف ناديه شارلوروا، خلال الموسم الجاري.