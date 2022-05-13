زرقان ينال الاعتراف في شارل لوروا

نال الدولي الجزائري آدم زرقان، الاعتراف في ناديه شارل لوروا البلجيكي، أين تم اختياره كأفضل لاعب لشهر أفريل في الفريق.

وكشفت إدارة شارل لوروا، عبر الحساب الرسمي للفريق على “تويتر”، عن حصول رزقان، على أكبر نسبة تصويت، واختياره لاعب الشهر.

كما أرفقت إدارة النادي البلجيكي، هذه التغريدة، صورة للدولي الجزائري، خلال تسلم جائزة لاعب الشهر.

يذكر أن آدم زرقان، سبق له التتويج بهذه الجائزة شهر أوت، لتكون هذه ثاني مرة يتوج بها هذا الموسم.