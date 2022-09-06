زرقان ينضم إلى أوفي كرات اليوناني على سبيل الإعارة

أعلن نادي بوردو الفرنسي عن قرار إعارة الفرانكو جزائري مهدي زرقان إلى نادي أو في كرات اليوناني مع خيار شراء الصفقة.

كما تمنى نادي “جيروندان” للاعب زرقان مشوارا طيّبا جديدا، عبر صفحته الرسمية على “تويتر” :” نتمنى مشوارا جيّدا في تجربته الجديدة”.

وينشط أوفي كرات في الدوري اليوناني. كما يعتبر أحد الأندية التي تسعى لفرض نفسها في حظيرة الكبار أمام منافسين أقوياء على غرار أولمبياكوس.

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