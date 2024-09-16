زرقان ينفرد برقمين مميزين في الدوري البلجيكي

انفرد اللاعب الدولي الجزائري، آدم زرقان، برقمين مميزين في الدوري البلجيكي الممتاز للموسم الجاري، بعد مرور 7 جولات عن انطلاقه.

ونجح زرقان، الذي تألق لدى تعويضه زميله المصاب، إسماعيل بن ناصر، في لقاء الخضر وليبيريا، بتسجيله هدفا، في تصدر قائمة اللاعبين الأكثر نجاحا في الكرات الطويلة، ببلجيكا، بواقع 55.

كما انفرد لاعب الخضر، ونادي شارلوروا، بقائمة أكثر اللاعبين صناعة للفرص. في الموسم الجديد من “السوبر ليغا” البلجيكية، بواقع 28.

وفي المقابل، وضع مؤشر “سوفاسكور” الذي تغنى بإحصائيات خريج مدرسة أتيليك بارادو. هذا الأخير، في المركز الثاني لأفضل اللاعبين تنقيطا هذا الموسم، بتقييم 7.80.

ولعب زرقان، مع ناديه البلجيكي، 7 لقاءات هذا الموسم، نجح خلالها في تقديم تمريرتين حاسمتين، مقابل مشاركتين مع الخضر، هذه السنة، جمع خلالهما 97 دقيقة، وسجل هدفا.