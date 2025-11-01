زرقان يواصل التألق في بلجيكا ويقود سانت جيلواز لفوز عريض

قدّم الدولي الجزائري، آدم زرقان، اليوم السبت، أداءً مميزًا في مباراة فريقه يونيون سانت جيلواز أمام زولت وارجيم، برسم الجولة الـ13 من الدوري البلجيكي الممتاز.

بعد أن ساهم خريج مدرسة أتلتيك بارادو، بتمريرة حاسمة في الانتصار الكبير الذي حققه ناديه بنتيجة 4-1.

زرقان بصم على تمريرة الهدف الثاني في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول (45+2)، بعدما قدّم كرة دقيقة لزميله داخل منطقة العمليات، أكملها الأخير في الشباك، مانحًا فريقه أفضلية مريحة قبل نهاية المرحلة الأولى.

نجم المنتخب الوطني قدّم مباراة قوية من حيث الانتشار وصناعة اللعب، مؤكّدًا جاهزيته الفنية والبدنية، ومواصلًا أداءه الثابت منذ بداية الموسم.

وبحصيلته الحالية، يكون زرقان قد خاض 14 مباراة في جميع المسابقات هذا الموسم، تمكن خلالها من تقديم 3 تمريرات حاسمة وتسجيل هدف واحد، في إحصائية تعكس تطوره الملحوظ وتزايد تأثيره في تشكيلة ناديه البلجيكي الطموح.