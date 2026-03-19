زرقان يوجّه رسالة مشفّرة لبيتكوفيتش بعد استبعاده من تربص الخضر

أثار الدولي الجزائري، آدم زرقان، الجدل عقب إعلان قائمة المنتخب الوطني الخاصة بتربص شهر مارس، والتي عرفت غيابه. رغم المستويات الجيدة التي يقدمها في الدوري البلجيكي.

ونشر اللاعب، مباشرة بعد إعلان القائمة من طرف الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش، صورة له مع جائزة أفضل لاعب في الشهر. في خطوة فسّرها متابعون على أنها رسالة غير مباشرة تؤكد جاهزيته وأحقيته بالحضور في تربص مارس.

ويقدم زرقان مستويات لافتة هذا الموسم، ما جعله يعتبر نفسه في أفضل حالاته الفنية والبدنية. وهو ما زاد من استغرابه لقرار استبعاده من التربص المقبل.

ويعيد هذا الوضع إلى الأذهان ما حدث مع عدد من اللاعبين، أبرزهم ياسين بن زية عندما كان يشرف الناخب السابق جمال بلماضي على الكتيبة الوطنية، ولم يستدعِه لأحد التربصات آنذاك.