زرقان يُثير الإعجاب في بلجيكا

نال الدولي الجزائري، آدم زرقان، ثناءً مُنقطع النظير في بلجيكا، بفضل العروض المميزة التي يُقدمها رفقة ناديه الجديد شارل لوروا، والذي تحول لعنصر أساسي فيه بسرعة البرق، رغم انه يخوض أول تجربة له في أوروبا.

وأشاد المُحلل البلجيكي، فينتشينزو تشييرو بمؤهلات متوسط الميدان، وقدرته على فرض منطقه في وسط الميدان رغم صغر سنه، وقال في تصريحات لجريدة “لا دارنيار أور” :”زرقان يمتلك نضج لاعب في الـ28 من عمره، رغم أنه لا يتجاوز الـ21 سنة”.

وواصل :”لقد تمكن من إيجاد نسقه بشكل مُباشر، رغم أنه لم يسبق وأن لعب في أوروبا، ولا أحد كان يعرفه في بلجيكا”.