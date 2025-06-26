زرقان يُشعل الميركاتو البلجيكي

يبدو أن اللاعب الدولي الجزائري، أدم زرقان، على بعد خطوة واحدة من خوض تجربة جديدة في مسيرته الاحترافية.

ومغادرة ناديه الحالي سبورتينغ رويال شارلوروا خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وحسب ماكشفه الصحفي ساشا تافولييري، اليوم الخميس، عبر منصة “إكس”، فإن هناك اتفاقًا شبه نهائي بين ناديه شارلروا (RCSC) و يونيون سان جيلواز، بقيمة تُقدر بحوالي 5 ملايين يورو.

وأشار المصدر، أن رغم الاتفاق الحاصل بين الناديين، لم يتم الإعلان الرسمي بعد، إذ لا يزال زرقان يعمل على تسوية بعض التفاصيل الخاصة بعقده الجديد مع USG والذي سيمتد لـ4 سنوات.

وتشير المعطيات إلى أن المفاوضات الجارية حاليا تتعلق بالراتب وبعض الحوافز المرتبطة بالأداء.

في المقابل، أبدى نادي الاتحاد يونيون سانت جيلواز ثقة كبيرة في التوصل لاتفاق نهائي خلال الساعات القادمة. وهو الآن ينتظر الضوء الأخضر من اللاعب من أجل تحديد موعد الفحص الطبي تمهيدًا للتوقيع الرسمي.

وفي خضم هذه التطورات، حاول نادي رويال أنتويرب الدخول على الخط. حيث عرض على زرقان راتبًا أعلى بكثير مما اقترحته إدارة سانت جيلواز، لكنه لم يكن قادرًا على دفع قيمة الصفقة التي طلبها نادي شارلروا.

واعتمد نادي أنتويرب على خطة تقضي بدفع اللاعب للضغط على فريقه لتخفيض سعره. مقابل منحه شروطًا مالية ممتازة، إلا أن إدارة شارلوروا رفضت هذه المناورة، متمسكة بقيمة لاعبها.