زرقان يُودع بارادو برسالة مؤثرة

ودع اليوم الأربعاء لاعب المُنتخب الوطني “آدم زرقان” ناديه أتلتيك بارادو بعد رحيله بصفة رسمية صوب فريق شارل لوروا البلجيكي الناشط في الدرجة الأولى البلجيكية.

متوسط ميدان “الباك” نشر رسالة مُطولة على ستوري حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي “أنستغرام” جاء فيها:”بقلب موجوع أودعكم… ترك هذا النادي صعب للغاية بالنسبة لي، هذا النادي مثل عائلتي الثانية، 9 سنوات قضيتها في بارادو سمحت لي بالتعلم والنمو والنضج.. ».

وأضاف زرقان:”كانت فعلا تجربة رائعة من الناحية الإنسانية، نادي أتلتيك بارادو سيبقى يعني لي الكثير دائما، أشكر كثيرا المُسيريين وكذا المُدربين وجميع الطواقم الفنية التي عملت معها، اضافة الى زملائي على دعمهم لي طيلة تواجدي داخل أسوار النادي”.