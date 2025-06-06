زرقان.. ماكينة وسط الميدان الجزائري تلمع في بلجيكا

بصم الدولي الجزائري، آدم زرقان، على مستويات مبهرة في الدوري البلجيكي للمحترفين مع فريقه شارلروا، حيث صنّف ضمن أفضل لاعبي الموسم 2024-2025.

ووفقًا لتقييمات منصة Sofascore، فقد جاء لاعب الخُضر في المركز الثاني خلف اليوناني كريستوس تزوليس (7.65)، بتقييم إجمالي قدره 7.59.

تصاعد ثابت في الأداء

على مدار المواسم، تشير الإحصائيات إلى تطور واضح ومستمر في مستوى زرقان، خلال المواسم الأربعة الأخيرة:

موسم 2021-2022: 7.11

موسم 2022-2023: 7.24

موسم 2023-2024: 7.48

موسم 2024-2025: 7.59

هذا التطور يعكس نضج اللاعب التكتيكي والفني، بالإضافة إلى ثبات مستواه في مركزي وسط الميدان الدفاعي والهجومي على حد سواء.

تقييمات شهرية مميزة

على مدار الموسم الحالي، حافظ آدم زرقان، على مستوى ثابت، إذ جاءت أبرز تقييماته الشهرية على النحو التالي:

أوت: 7.9 (الأفضل)

فيفري: 7.8

ماي: 7.8

مارس: 7.6

أفريل: 7.4

أدنى تقييم كان في جانفي: 7.3