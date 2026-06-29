زرقة إيمان تتوّج بالبرونز في بطولة العالم لحل مسائل الشطرنج

حققّت الشابة الجزائرية، زرقة إيمان، إنجازاً جديداً للرياضة الجزائرية، بتتويجها بالميدالية البرونزية في بطولة العالم لحل مسائل الشطرنج التي احتضنتها إيطاليا مؤخراً، ضمن فئة أقل من 16 سنة.

وتمكنت البطلة البالغة من العمر 16 سنة من التفوق على نخبة من اللاعبين الدوليين في مسابقة تتطلب تركيزاً عالياً وقدرة كبيرة على التحليل المنطقي. لتضيف إنجازاً جديداً إلى سجل ولاية بجاية المعروفة بتكوينها للمواهب في مختلف الرياضات الفكرية.

ولم يقتصر التميز الجزائري على زرقة إيمان، إذ عرفت البطولة تألقاً لافتاً لباقي أعضاء الوفد الوطني. فقد تمكن كل من هناشي عبد الرحيم في فئة أقل من 18 سنة، ودعاش لمنوار في فئة أقل من 14 سنة، من اعتلاء منصة التتويج ونيل الميدالية الفضية.

ويعكس هذا الحصاد المشرف، المتمثل في برونزية وفضيتين، العمل القاعدي الذي تقوم به الفدرالية الجزائرية للشطرنج في تكوين جيل جديد قادر على منافسة الكبار عالمياً.

وتلقت البطلات والأبطال الشباب تهاني واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، باعتبارهم سفراء للجزائر رفعوا الراية الوطنية عالياً في محفل دولي مرموق.