زرقيني: “على الأندية الإعتماد على الإمكانيات المتوفرة والعودة للتحضيرات”

انتقد عضو اللجنة الطبية بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم، ياسين زرقيني، الأطراف التي تدعو لعدم استئناف المنافسة، مطالبا الأندية بالعودة للتحضيرات بالإمكانيات المتوفرة.

وصرح زرقيني لتلفزيون “النهار”: “أتساءل على أي أساس يتحدث هؤلاء الذين يقولون بأن العودة للمنافسة صعبة وتتطلب أربعة أو خمسة أسابيع”.

وأضاف: “على مختلف الهيئات الكروي العمل على العودة للمنافسة، يجب بدأ التحضيرات لإنهاء الموسم، والعودة لممارسة كرة القدم”

وتابع عضو اللجنة الطبية لـ”الكاف”: ليس شرطا توفير امكانيات البندسليغا، على الأندية الإعتماد على الإمكانيات المتاحة، للعودة إلى التحضيرات”.

وختم ياسين زرقيني: “هناك العديد من الدول التي تملك امكانيات أقل بكثير مما تملكه الجزائر، إلا أنهم وجدو حلول للعودة للمنافسة”.