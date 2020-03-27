زرقيني: ” لن يكون هناك تأجيل لنهائيات أمم إفريقيا 2021″

أكد الدكتور ياسين زرقيني نائب رئيس اللجنة الطبية في الإتحاد الإفريقي لكرة القدم، أنّ نهائيات كأس أمم إفريقيا 2021، ستلعب في تاريخها المحدد.

وتحدث زرقيني في تصريح للقناة الإذاعية الأولى صبيحة اليوم الجمعة عن الجهود المبذولة من طرف اللجنة الطبية للإتحاد الإفريقي لمتابعة تطورات إنتشار فيروس كورونا في القارة السمراء قائلا:

“طلب منا رئيس الإتحاد الإفريقي تقديم نصائح للجنة الطبية، وكنا تكلمنا على تأجيل مباريات التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا، كما قمنا بزيارة الكاميرون، وطلبنا من اللجنة التنفيدية تأجيل منافسة الشان”.

وبخصوص تأجيل أمم إفريقيا المقبلة قال: “الأمين العام هو الناطق الرسمي للإتحادية، وفي حال طالبونا برأينا سنقدمه، لكن لحد الآن لا يوجد أي تأجيل”.