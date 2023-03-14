زرقين يتعرّض إلى حادث ويخضع للعلاج بمستشفى مصطفى باشا

تعرّض لاعب مستقبل وادي السلي يوسف زرقين إلى حادث في منزله العائلي بعد سقوطه من الطابق الثالث.

وكشفت إدارة نادي وادي السلي عبر الصفحة الرسمية على الفايسبوك، اليوم الأربعاء، أن اللاعب يتواجد في مستشفى مصطفى باشا، أين يخضع لفحوصات طبية.

كما تمنت إدارة النادي، الشفاء العاجل للاعب السابق لعدد من الأندية الجزائرية أبرزها نصر حسين داي، و شبيبة القبائل، وشباب الدار البيضاء.

إلى جانب ذلك، تمنى متابعي اللاعب السابق لفريق أهلي برج بوعريريج كذلك الشفاء العاجل له، و العودة إلى دياره سالما معافى.

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