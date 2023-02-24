زركان متحمس لبعث مشواره

كشف الفرنسي نيكولا بينيزيت، لاعب نادي نيم، الناشط في الليغ2 الفرنسية، بأن زميله في الفريق ولاعب الخضر، مهدي زركان، جد متحمس للعودة إلى الميادين بعد غياب طويل.

وكان زركان، قد التحق بنيم، يوم 31 جانفي الماضي، قادما من نادي بوردو. ولم يشارك الدولي الجزائري، في أي مباراة رسمية منذ الـ 3 أكتوبر الماضي، حينما لعب بديلا في آخر 21 دقيقة من لقاء بوردو وموناكو.

وقال بينزيت، في تصريحات نقلتها صحيفة “ميدي ليبر” الفرنسية، متحدثا عن زركان: “كن لطيفا مع مهدي، إنه قلق…ولا يتحدث معنا سوى عن هذا الأمر.”

وفي سياق متصل، نشرت الصحيفة الفرنسية، تصريحا مقتضبا لزركان، قال فيه: “لقد مر وقت طويل لم أكن فيه أمام الميكروفونات”