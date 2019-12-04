زرهوني.. جئت لأخدم وطني ولم أقم بأي شيء يضر الجزائر

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زرهوني.. جئت لأخدم وطني ولم أقم بأي شيء يضر الجزائر
بقلم عبد الرحمان سالمي

قالت وزير السياحة سابقا، نورية زرهوني، والمتهمة في قضية منح امتيازات، إنها جاءت لتخدم بلدها.

وأضافت الوزير السابقة في تصريح لـ “النهار اون لاين”، اليوم الأربعاء، “أتمنى من العدالة أن تنصفنا.

وتابعت الوزيرة،”أنا جئت لأخدم بلدي ولم أقم بأي شيء يضر وطني”.

وتتابع الوزيرة السابقة، في قضية منح امتيازات للغير وتبديد المال العام، ومنح عقار لمحمد بايري في ولاية بومرداس، عندما كانت والية.

وستشرع اليوم الأربعاء، المحكمة في الجلسة ثانية، من محاكمة رؤوس الفساد بقضية مصانع تركيب السيارات.

للإشارة، تم تأجيل المحاكمة سابقا بطلب من هيئة الدفاع، بسبب عدم ملائمة الظروف.

أما المتهمون، فيتعلق الأمر بالوزير الأول السابق أحمد أويحيى، والوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال، ووزيري الصناعة عبد السلام بوشوارب وبدة محجوب.


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