زرواطي:الوزارة تسعى لمحاربة التلوث الناجم عن الأكياس البلاستيكية

صرحت فاطمة الزهراء زرواطي وزيرة البيئة والطاقات المتجددة، أن مصالح دائرتها الوزارية تسعى لمحاربة التلوث بمختلف أشكاله.

وخلال اليوم العالمي للبيئة، قالت زرواطي أن على الجزائريين ككل نزع أكياس البلاستيك من الحياة اليومية للمواطن.

وأشارت الوزيرة خلال قيامها بتوزيع10 آلاف قفة صديقة للبيئة بأسواق العاصمة رفقة والي العاصمة، عبد القادر زوخ.

وأشارت الوزارة ومن خلال ما تقوم به،هو تغيير السلوكيات بغية إستعمال أكياس اخرى في المعاملات مستقبلا.

وهذا من خلال قيمة جديدة للسوق ومحاربة السلوكات العشوائية السائدة حاليا.