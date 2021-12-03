زرواطي: “أتمنى ترشح عدة أسماء لرئاسة الرابطة”

أبدى رئيس شبيبة الساورة، محمد زرواطي، أمله في ترشح عدة أسماء للانتخابات المقبلة لرئاسة الرابطة المحترفة لكرة القدم.

وصرح زرواطي، اليوم الجمعة، للإذاعة الوطنية: “أنا لن أترشح لرئاسة الرابطة، ولا أدعم أي اسم في الوقت الحالي”.

كما أوضح رئيس شبيبة الساورة: “من الجيد أن يكون هناك عدة مترشحين لرئاسة الرابطة حتى يكون الخيار متاحا لتزكية الأفضل”.

وبخصوص الأسماء التي يدعمها في هذه الانتخابات، قال محمد زرواطي: “سأدعم من بإمكانه تقديم الإضافة اللازمة لكرة القدم الجزائرية”

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