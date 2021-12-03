زرواطي: “أتمنى ترشح عدة أسماء لرئاسة الرابطة”
بقلم كريم.تيغرمت
أبدى رئيس شبيبة الساورة، محمد زرواطي، أمله في ترشح عدة أسماء للانتخابات المقبلة لرئاسة الرابطة المحترفة لكرة القدم.
وصرح زرواطي، اليوم الجمعة، للإذاعة الوطنية: “أنا لن أترشح لرئاسة الرابطة، ولا أدعم أي اسم في الوقت الحالي”.
كما أوضح رئيس شبيبة الساورة: “من الجيد أن يكون هناك عدة مترشحين لرئاسة الرابطة حتى يكون الخيار متاحا لتزكية الأفضل”.
وبخصوص الأسماء التي يدعمها في هذه الانتخابات، قال محمد زرواطي: “سأدعم من بإمكانه تقديم الإضافة اللازمة لكرة القدم الجزائرية”
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