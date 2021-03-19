زرواطي :”أرفض عقوبات الرابطة وهناك تحايل أو تزوير”

عبّر محمد زرواطي، عن غضبه الشديد، من العقوبات التي تعرض لها شبيبة الساورة، بعد احترازات نادي بارادو، ضد اللاعب مداحي.

وتحدث الرجل القوي في إدارة “نسور الجنوب”، للإذاعة الوطنية قائلا :”أنا أرفض هذه العقوبات، الملف كان يجب أن يُرفض”.

وواصل :”مداحي لم يتحصل على بطاقة في مُباراتنا أمام شبيبة القبائل، بل الحكم قاموح منح بطاقة للاعبنا طلاح”.

وأردف :”أعتقد بأن هنالك تحايل أو تزوير في ورقة المُباراة”.

وختم :”الساورة تقلق الكثيرين، نظرا للنتائج المُحصل عليها، منذ بداية الموسم الجاري، ولماذا يُطبق القانون علينا فقط”.