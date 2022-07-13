زرواطي :” أطلب من رئيس الفاف مراقبة المسؤولين عن الرابطة”

طالب رئيس شبيبة الساورة محمد زرواطي من الرئيس الجديد لـ “الفاف” جهيد زفيزف بالنظر إلى ما يقوم به المسؤولون عن الرابطة المحترفة.

وقال زرواطي في الندوة الصحفية التي عقدها اليوم :”كل عام أتكلم على الرابطة. قبل عام بعثت ببرقية لكن لم يردوا لنا. نقطن بعيد كل البعد تقريبا 1000 كلم. و يستغلونا البعد من اجل اتخاذ قرارهم وحرماننا من حقوقنا”.

وأضاف “أطلب من رئيس الفيديرالية الجديد جهيد زفيزف. ينظر إلى الرابطة و ما يحدث. وإلى الجانب المادي و المعنوي و يدرس لجنة العقوبات التي يتواجد فيها السيد مصباح”

كما ختم “لجنة العقوبات. تعمل وفق منطق “التلفون”. لن تقرّر إلى عن طريق إرضاء البعض. لننتظر ما سيعمل رئيس الفيديرالية الجديد لما يحدث في الرابطة”.

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