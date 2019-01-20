زرواطي: إتفاقية الأسبوع المقبل لترقية نشاطات النوادي البيئية بالمدارس

أعلنت وزيرة البيئة، فاطمة الزهراء زرواطي ، اليوم بجامعة بومرداس بأنه سيتم الأسبوع القادم التوقيع على اتفاقية مع وزارة التربية.

لترقية وتطوير نشاطات النوادي البيئية بالمدارس عبر الوطن.

وعلى هامش افتتاح اللقاء الجهوي لولايات الوسط الشرقي، حول الاقتصاد التدويري.

أشارت الوزيرة إلى أنه تم تغيير تسمية النوادي الخضراء بالنوادي البيئية حتى لا يتم حصر نشاطها في البستنة فقط.

أوضحت الوزيرة بأن “النوادي البيئية هي التي ستبنى عليها ركائز التحسيس والتوعية وبناء المواطن الجديد.

الذي سينخرط في هذا السياق أو النموذج البيئي الجديد والمستدام.