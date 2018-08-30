زرواطي: إحصاء كل النقاط السوداء بالعاصمة لمعالجتها

أفادت وزيرة البيئة فاطمة الزهراء زرواطي، أن حملة النظافة التي بادرت إليها الوزارة هي حملة عادية لتحسين المنظر الجمالي للولايات.

مشيرة إلى أن حملة النظافة تخص كل ولايات الوطن خاصة وأن بعض العمليات بدأت مع حلول فصل الصيف.

وأضافت الوزيرة أنه الوزارة بصدد التفكير الجدي وبالتعاون مع السلطات المحلية في دراسة وإحصاء كل النقاط السوداء على مستوى العاصمة.

من أجل وضع إستراتيجية مثلى لكيفية معالجة مشكل النفايات بكل المعطيات الموجودة.

وأضافت زرواطي أن الحملة تدخل في إطار التحسيسي والتوعية وهي من المهام الأولى للقطاع بالتشارك مع كل الفاعلين.