زرواطي: إستحداث نظام “إيكوجمع”جديد  خاص بتدوير ورسلكة البلاستيك

أعلنت وزيرة البيئة و الطاقات المتجددة فاطمة الزهراء زرواطي اليوم الاثنين بالجزائر عن الشروع في تحضير نصوص تنظيمية،

قصد لاستحداث نظام “ايكوجمع” او ما يعرف بالجمع الإيكولوجي لتشجيع المؤسسات على دخول مجال تدوير و رسكلة البلاستيك.

و خلال استضافتها في منتدى القناة الأولى للاذاعة الوطنية عشية احياء اليوم العالمي للبيئة المصادف لـ 5 يونيو من كل عام .

اشارت زرواطي ان نظام “ايكوجمع” سيمكن بعد إستحداث نصوصه التنظيمية قريبا من وضع بيئة تحفيزية للمؤسسات الصغيرة لتدوير و رسكلة مادة البلاستيك.

وصرحت الوزيرة، ان الجزائر وحدها تستهلك في السنة 5ر5 مليار كيس بلاستيكي مشيرة أن الإستهلاك العالمي يقدر بـ يستهلك 500 مليار كيس بلاستيكي سنويا .

أوضحت الوزيرة انه تم إزالة أزيد من 2000 مفرغة عشوائية في غضون السنوات العشر الأخيرة ما يدل على استناد الجزائر على خطة محكمة للتلوث البيئي .

مشيرة الى لقاءات دورية في الأفق لمرافقة المنتجين في هذا المجال، أكدت انه سيتم تنظيم لقاء مع كل المندوبين

و المنتجين.

ووكذا موزعي المادة الأولية لمعرفة اكبر عدد ممكن من المصنعين و ادماجهم في الجانب التنظيمي بهدف حصر الوضع الحالي من اجل ان تمس التدابير كل الناشطين في هذا المجال .

كما اعلنت السيدة زرواطي عن تحفيزات جبائية تشجع الشباب للنشاط في مجال تدوير و رسكلة النفايات.

وقالت الوزيرة على ضرورة القضاء نهائيا على الأكياس البلاستيكية خاصة السوداء منها و التي تضر بصحة المستهلك و محيطه .

أين ثمنت الوزيرة فكرة ضرورة تغيير سلوك المستهلك و العودة الى اقتناء المواد الإستهلاكية “بالقفة” كما كان يفعل في الماضي و التي تعتبر صحية 100 بالمئة .