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زرواطي: إستحداث نظام “إيكوجمع”جديد  خاص بتدوير ورسلكة البلاستيك

الوطني
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زرواطي: إستحداث نظام “إيكوجمع”جديد  خاص بتدوير ورسلكة البلاستيك
بقلم احمد مراح

أعلنت وزيرة البيئة و الطاقات المتجددة فاطمة الزهراء زرواطي اليوم الاثنين بالجزائر عن الشروع في تحضير نصوص تنظيمية،

قصد لاستحداث نظام “ايكوجمع” او ما يعرف بالجمع الإيكولوجي لتشجيع المؤسسات  على  دخول مجال تدوير و رسكلة البلاستيك.

و خلال استضافتها في منتدى القناة الأولى للاذاعة الوطنية عشية احياء اليوم  العالمي للبيئة المصادف لـ 5 يونيو من كل عام .

  اشارت زرواطي ان  نظام “ايكوجمع” سيمكن  بعد إستحداث نصوصه التنظيمية  قريبا من وضع بيئة تحفيزية للمؤسسات الصغيرة  لتدوير و رسكلة مادة البلاستيك.

وصرحت الوزيرة، ان الجزائر وحدها تستهلك  في السنة  5ر5 مليار كيس بلاستيكي مشيرة أن الإستهلاك العالمي  يقدر بـ يستهلك 500 مليار كيس بلاستيكي سنويا .

أوضحت الوزيرة  انه تم إزالة أزيد من 2000 مفرغة عشوائية في غضون السنوات العشر الأخيرة ما يدل على استناد الجزائر على خطة محكمة للتلوث البيئي .

مشيرة الى لقاءات دورية في الأفق لمرافقة المنتجين في هذا المجال، أكدت انه سيتم تنظيم  لقاء مع كل المندوبين

و المنتجين.

 ووكذا موزعي  المادة الأولية لمعرفة اكبر عدد ممكن من المصنعين و ادماجهم في الجانب التنظيمي بهدف حصر الوضع الحالي من اجل ان تمس التدابير كل الناشطين في هذا المجال .

 كما اعلنت السيدة زرواطي عن تحفيزات جبائية تشجع  الشباب للنشاط في مجال تدوير و رسكلة النفايات.

  وقالت الوزيرة على ضرورة القضاء نهائيا على الأكياس البلاستيكية خاصة السوداء منها و التي تضر بصحة المستهلك و محيطه .

 أين ثمنت الوزيرة فكرة  ضرورة  تغيير سلوك المستهلك و العودة الى اقتناء المواد الإستهلاكية “بالقفة” كما كان يفعل  في الماضي و التي تعتبر صحية 100 بالمئة .

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