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زرواطي: إنجاز منطقة سياحية مشتركة بين الجزائر وتونس

الوطني
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زرواطي: إنجاز منطقة سياحية مشتركة بين الجزائر وتونس
بقلم فيصل زيان بوزيان

قالت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة فاطمة الزهراء زرواطي، أن الجزائر وتونس تعتزمان انشاء منطقة سياحية مشتركة.

وكشفت زرواطي على هامش لقائها بنظيرها التونسي مختار الهمامي بمدريد على تنفيذ مشروع منطقة سياحية على الحدود المشتركة بين البلدين لراحة المسافرين.

وكشف الوزير التونسي عزم بلاده إنجاز مشاريع ثنائية مع الجزائر في مختلف القطاعات في إطار تقوية العلاقات بين البلدين.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=739922

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