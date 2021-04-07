زرواطي.. “ابن أختي يرقد في المستشفى بسبب إمرأة لا تملك رخصة سياقة!”

كتبت وزيرة البيئة سابقا، فاطمة الزهراء زرواطي، بصفحتها بالفايسبوك، أن ابن اختها تعرض لحادث دهس من قبل سيارة.

وأوضحت زرواطي، في المنشور ذاته، أن ابن اختها يرقد في المستشفى بسبب سيارة تقودها امرأة، لا تملك رخصة سياقة.

وأضافت الوزيرة سابقا، أن زوج هذه المرأة كان يعلمها السياقة دون امتلاكها للرخصة.

وقالت “ابن اختي ذو 8 سنوات يرقد في المستشفى وأجريت له عملية بسبب حادث أمام بيته تسببت فيه امرأة لا تملك رخصة سياقة”.

وتابعت الوزيرة “أراد زوجها تعليمها على حساب أرواح الناس.. أي أساس نريد أن نبني به حياتنا ونحن نخرق كل القوانين”.