زرواطي: الانتخابات هي خطوة للحوار واقتراح حلول للمشاكل

قالت فاطمة الزهراء زرواطي، رئيسة حزب تجمع أمل الجزائر، إنّ التحديات التي تواجه الطبقة السياسية تضعها أمام امتحان كبير من خلال رفع المستوى وارجاع الثقة بين المواطن والطبقة السياسية.

وخلال الندوة الصحفية التي نظمتها بمقر الحزب صبيحة اليوم، أكدت زرواطي أن كل القوائم جاهزة بوجوه جديدة.

وأضافت “كلنا موضوعون أمام خيار واحد وهو إحداث القطيعة مع كل الممارسات القديمة”.

وواصلت زرواطي قائلة، إن المواطن هو الفيصل في إحداث التغيير ونقول له أن الفراغ مستنقع يمكن أن يؤذي الجزائر،

الفراغ والانسحاب والغياب لا يمكن أن يكون الحل.

كما أشارت زرواطي إلى أن الانتخابات هي الخطوة المهمة للجلوس واقتراح الحلول للمشاكل.

ودعت ذات المتحدثة كل الأحزاب إلى الخروج إلى الميدان، لاحتواء ما يمكن احتوائه، موجهة التحية للمرابطين في الحدود من الجيش الوطني الشعبي.