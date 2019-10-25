زرواطي :”التحكيم تحسن إلا مع الساورة”

أكد محمد زرواطي، الرجل القوي في نادي شبيبة الساورة، بأن فريقه يتعرض لظلم الحُكام “حسب وجهة نظره”، مثل “كل موسم”.

وصرّح قائلا للقناة الإذاعية الأولى :”حتى لا نظلم الجميع، هناك بعض التحسن في التحكيم، ولكن مع الساورة الأمور مُغايرة كالعادة”.

وأضاف :”هناك العديد من الحُكام لدينا معهم مُشكل دائما، وبشكل خاص مُصطفى غربال، كل عام السيناريو يتكرر معه”.

وواصل :”إنه يحرمنا دائما من ركلات جزاء أو يطرد لاعبينا”.

وأوضح زرواطي بأنه راض عن النتائج المُحصل عليها من طرف أشبال ليامين بوغرارة، في الوقت الحالي.

مُشيرا في نهاية المطاف بأن الهدف الأساسي لنسور الجنوب، هذا الموسم، هو ضمان ورقة البقاء.