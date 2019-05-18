زرواطي: الجزائر مستعدة لتوحيد الرؤى وجعل المنظومات الواحية في صلب التنمية الشاملة

شاركت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة فاطمة الزهراء زرواطي في إنطلاق فعاليات المؤتمر الإقليمي حول النهوض بالمنظومات الواحية

والتي تجري فعالياتها يومي17و18ماي بمدينة توزر بجمهورية تونس وسط حضور 100 مشارك من دول شمال إفريقيا

من ممثلين عن الهياكل المتدخلة في المنظومات الواحية ومجتمع مدني وجمعيات وقطاع خاص وخبراء دوليين .

وتطرقت الوزيرة إلى إستعداد الجزائر كدولة ومؤسسات ومجتمع مدني للتنسيق الكامل والعمل لتوحيد الرؤى وجعل المنظومات الواحية

في صلب التنمية الشاملة لتكون أرضية صلبة للإستقرار وخلق الثروة ومجالات الشغل مع ضرورة إدراج بنك معلومات وتبادل البيانات

لإيجاد حلول ناجعة وحقيقية التي تمكن من تجسيد إستراتيجية لتصبح الواحات أقطاب مهمة إقتصاديا وتلعب دورا في التنمية المحلية التي تعد أساس الأمن الغذائي في العالم

كما دعت زرواطي إلى تكاثف جهود الدول المعنية في ظل التغيرات المناخية بإعتبار أن المنظومات الواحية رهيبة و هشة والمطالبة بحقها

لأنها ليست لها مسؤولية تاريخية في إنبعاثات الغازات في إفريقيا، وذلك من خلال رعاية المنظومة الواحية لأنها تشكل لبنة أساسية في الحفاظ على التوازن البيئي على كل مستوى الكرة الأرضية .