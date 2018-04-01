زرواطي: “الساورة هي الأحق بالمشاركة العربية ونطالب الوزير بالتدخل”

إعتبر الناطق الرسمي لشبيبة الساورة، محمد زرواطي، أن فريقه هو الأحق بالمشاركة في الكأس العربية، وطالب بتدخل وزيرالشباب والرياضة، لإنصاف فريقه.

وصرح محمد زرواطي لتلفزيون “النهار”: “شبيبة الساورة هي ممثل الجنوب الكبير، وهي المرشحة الأولى للمشاركة كممثل ثالث للجزائر في كأس العرب”.

وأضاف: “فريقنا مقصي تماما من طرف الفيدرالية الوطنية، لذا نطالب وزير الشباب والرياضة، بالتدخل لتحديد الفريق الأحق بالمشاركة في هذه المنافسة”.

وتابع: “اتحاد العاصمة ووفاق سطيف شاركا من قبل، ومن حقنا نحن أيضا المشاركة، باعتبار شبيبة الساورة، تمثل الجنوب الجزائري الكبير”.