زرواطي: “”الفار” كان معطلا في نصف نهائي كأس الجمهورية”

اعتبر رئيس فريق شبيبة الساورة. محمد زرواطي. بأن فريقه تعرض للظلم في نصف نهائي كأس الجمهورية. الذي جمعهم بأولمبي الشلف.

وصرح زرواطي، لتلفزيون “النهار”: “فريقنا تعرض للظلم في نصف نهائي كأس الجمهورية أمام 42 مليون جزائري”.

كما أضاف: “الفار كان معطلا في مباراة النصف نهائي، بسبب ذلك تم حرماننا من هدف شرعي، ولو احتسب الهدف، المباراة كانت ستأخذ مجرى آخر”.

وأردف: “ما بين شوطي هذه المباراة، حدث جدال كبير بين حكام المباراة، بسبب الفار الذي كان معطلا”

وتابع زرواطي: “فريقنا لم يقصى، بل تم اقصائه، لعدة أسباب، هناك أطراف خطط لصالح أنديتها ضد فريقنا شبيبة الساورة، ونجحت في مهمتها”.

وختم محمد زرواطي: “مصلحة الفريق أجبرتنا على اللعب في وهران، فطبقا للقانون الجديد كان سيتم خصم 6 نقاط من رصيدنا في حال مقاطعتنا لمباراة الكأس، ولولا ذلك لما تنقلنا إلى وهران”.