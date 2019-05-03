“زرواطي” :”الفاف صرفت 3 ملايير و200 مليون على أعضاء المكتب الفيدرالي”!

أبدى، محمد زرواطي، “الناطق الرسمي” لشبيبة الساورة، محمد زرواطي، إستغرابه للأموال الضخمة التي صرفتها “الفاف” خلال عامها الثاني من العمل.

وصرّح قائلا :”الإتحاد الجزائري، أنفق 3 ملايير و 200 على إقامة أعضاء المكتب الفيدرالي، وهذا 250 مليون كاملة على البنزين”

وواصل :”لقد تم تخصيص قيمة وصلت لملياريين ونصف على الزوار الأجانب، ولست أدري أيضا متى جاؤوا، هذا السؤال يبقى مطروحا”.

ويبقى الغريب في هو أن الرجل القوي في “نسور الجنوب”، صوت بالموافقة على تقرير “الفاف” ليقوم بإنتقاده أمام وسائل الإعلام.