زرواطي: انجاز مركب لرسكلة النفايات بأربع ولايات

وافقت الحكومة، على انجاز مركب كبير للتثمين النقايات الطاقوية والذي سيحل مشكل النفايات في الجزائر الكبرى.

وأوضحت وزيرة البيئة و الطاقات المتجددة فاطمة الزهراء زرواطي، اليوم الثلاثاء، على هامش زيارتها الميدانية ببومرداس.

بأن القطاع تحصل على موافقة الوزير الأول أحمد أويحيى من أجل إنجاز مركب كبير للتثمين الطاقوي للنفايات .

الذي سيحل بشكل نهائي مشكل النفايات على مستوى الجزائر الكبرى، وتشمل ولايات الجزائر العاصمة و بومرداس و البليدة و تيبازة.

وأضافت الوزيرة، إلى أن هذا المشروع الحيوي يندرج ضمن برنامج رئيس الجمهوية عبد العزيز بوتفليقة تحسين الإطار المعيشي للمواطن.

وأشارت زرواطي، إلى أنهم انتهوا من دراسة المشروع وخصوص أموال إنجازه ولم يبقى سوى الاعلان عن تاريخ انجازه.

وسيساعد هذا المركب على تثمين و رسكلة النفايات و تحويلها إلى مادة أولية اعتمادا على التكنولوجية الحديثة.