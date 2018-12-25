زرواطي: ” بلماضي لا يشاهد سوى لاعبي العاصمة”

إنتقد الناطق الرسمي لفريق شبيبة الساورة الناخب الوطني جمال بلماضي الذي يتجاهل لاعبي فريق شبيبة الساورة الذين يقدمون مستويات لا بأس بها سواء في الرابطة المحترفة الأولى أو في منافسة رابطة أبطال إفريقيا.

وتحدث زرواطي في تصريح لـ”النهار” حول خيارات الناخب الوطني الذي يستدعي لاعبي فرق الوسط فقط قائلا:

“الساورة لديها العديد من اللاعين الذين يستحقون مكانة في المنتخب الوطني على غرار اللاعب حامية، لكن بلماضي لا يرى ذلك”.

“بلماضي يرى أن البطولة تنتهي في حدود بوفاريك..هم يتعمدون إستدعاء لاعب مصاب ويضعونه في التشكيلة على أن يوجهون الدعوة للاعب من الساورة”.

“الناخب الوطني يزور ملاعب 5 جويلية، 20 أوت، براكني وبولوغين فقط، كان يتوجب عليه أن يزور قسنطينة، والساورة”.