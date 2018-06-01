زرواطي: ” بورديم لا يزال لاعبا للساورة و من يريده يعلم كم يدفع”

أكد الناطق الرسمي لشبيبة الساورة محمّد زرواطي أن لاعبه عبد الرحمان بورديم لا يزال لاعبا للفريق البشاري ولم ينتقل لأي فريق.

وفند زرواطي في تصريح للنهار اليوم الجمعة أنه قد إتفق مع إدارة المولودية على تسريح اللاعب بورديم من أجل تقمص ألوان العميد.

وكان زرواطي قد طالب بمبلغ 4 ملايير سنتيم من أجل تسريح اللاعب بورديم الذي لا يزال مرتبطا بعقد مع فريق الجنوب إلى غاية العام المقبل.

وفتح الناطق الرسمي لشبيبة الساورة “محمد زرواطي” أبواب التفاوض مع الفرق الراغبة في الحصول على خدمات صانع ألعاب الشبيبة، على غرار مولودية الجزائر، وإتحاد العاصمة مثلما لم يستبعد بقاء اللاعب في الفريق.