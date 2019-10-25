زرواطي: “بوغرارة أظهر لمسته في الفريق وهدفنا ضمان البقاء”

أبدى الرجل الأول في شبيبة الساورة، محمد زرواطي، رضاه عن العمل الذي يقوم به مدربه ليامين بوغرارة، منذ توليه تدريب الفريق.

وصرح محمد زرواطي، للإذاعة الوطنية: “بوغرارة أظهر لمسته في الفريق كمدرب لحد الآن، رغم أنه لم يبدأ الموسم معنا، وهو حاليا يقوم بتعديل الأمور”.

وبخصوص مصطفى جليط، أوضح زرواطي: “جليط لم نعينه كمدرب رئيسي، فهو لايملك شهادة تؤهله لتدريب الفريق، لكن أردنا مساعدته لدخول عالم التدريب، كونه من أبناء المنطقة”.

وختم محمد زرواطي، بالحديث عن أهداف الفريق مؤكدا: “هذا الموسم سنلعب من أجل البقاء، وإذا تمكنا من تحقيق شيء آخر فسيكون ذلك إضافة جيدة”.