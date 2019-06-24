زرواطي تؤكد على دور المواطن في الحفاظ على البيئة

أكدت وزيرة البيئة، والطاقات المتجددة، فاطمة الزهراء زرواطي، على دور المواطن في الانخراط بعملية المحافظة على البيئة.

وأوضحت الوزيرة، أن هذا يكون باعتماد السلوك الايجابي،في التخلص من نفاياته دون تناسي ضرورة الإسراع،في التحسين من التكفل الذي اعتمدته الجزائر.

والذي يتمثل في مراكز الردم التقني، أين عرف اليوم عدة تدخلات لخبراءألمانيين وإطارات من قطاع البيئة.

وأشرفت زرواطي، اليوم الاثنين، على افتتاح يوم دراسي حول “التسيير الأمثل لمراكز الردم التقني الخاصة بالنفايات المنزلية والمشابهة لها.

وهذا اليوم الدراسي، من تنظيم وزارة البيئة من خلال الوكالة الوطنية للنفايات “AND” بالتعاون مع “GIZ”.