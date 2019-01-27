زرواطي تتباحث تطوير الشراكة مع الصين في الاقتصاد التدويري

استقبلت اليوم فاطمة الزهراء زرواطي وزيرة البيئة و الطاقات المتجددة ، لي ليان سفير جمهورية الصين الشعبية بالجزائر.

حيث تباحث الطرفان سبل بحث وتطوير الشراكة بين البلدين في مجال البيئة والطاقات المتجددة.

خصوصا أن الصين الشعبية تعتبر أول دولة إعتمدت على الإقتصاد التدويري، هو ما تسعى الجزائر لتحضير له.

ولاسيما أنها ستكون ضيفة الشرف في الطبعة الثانية لصالون الدولي للبيئة و الطاقات المتجددة.

والمزمع انعقاده ما بين السابع إلى العاشر مارس 2019، الى جانب عقد جلسات وطنية للبيئة و الإقتصاد التدويري في الخامس والعشرين والسادس والعشرين من فيفري 2019.

والتي يتمحور الغرض منها في تأسيس مرحلة مهمة وجديدة في ظل التحديات الجديدة بالنسبة للتغيرات المناخية.

وهذا لن يكون إلا بالإعتماد على الإقتصاد البديل النظيف خارج المحروقات و الإقتصاد التدويري.