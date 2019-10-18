زرواطي تتدخل في قضية “ماوكلي الجزائر” إسلام العنقاوي

قامت وزيرة البيئة، فاطمة الزهراء زرواطي، بحل مشكلة الشاب إسلام العنقاوي، على خلفية توقيفه من عمله كمروض للحيوانات بحديقة التجارب، الحامة.

وقالت زرواطي في منشور لها على فيسبوك ” تم بحول الله حل مشكلة الشاب إسلام العنقاوي مروض الحيوانات، حيث تم إرجاعه إلى قسم الحيوانات بحديقة التجارب الحامة”.

وأضافت “وردا على شكره لنا على مساعدته في ذلك نقول أننا قمنا بواجبنا فقط اتجاه شاب من شباب الجزائر طموح، متقن محب لعمله”.

للإشارة فقد تم فصل إسلام عنقاوي عن العمل، على خلفية قيامه بتصوير الحيوانات الموجودة بداخلها ونشرها على صفحته في فيسبوك دون إذن مسبق، بحسب ما أكده في تصريحات سابقة.

وقد كتب إسلام على صفحته بفيسبوك ” النصر من الله و فتح قريب، تم استدعائي من طرف السيدة وزيرة البيئة لطرح قضية تحويلي من جناح الحيوانات الى جناح النباتات، بسبب الصور والفيديوهات التعليمية حول الحيوانات”.

وأضاف “الحمد لله قد فرجت وقد ساعدتني للعودة إلي منصب عملي مع الحيوانات في حديقة التجارب الحامة، يوم الاحد سأكون وسط الأسود”.