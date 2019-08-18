زرواطي: تجهيز 2500 مدرسة بحاويات لفرز النفايات

أفادت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة فاطمة الزهراء زرواطي، أنه سيتم قريبا تجهيز 2500 مدرسة عبر الوطن بحاويات لفرز النفايات.

وأضافت الوزيرة، أن الإجراء جاء ضمن برنامج تربوي بيئي يهدف إلى تنشئة الأجيال القادمة على احترام البيئة والمحافظة عليها.

وقالت زرواطي، أن الوزارة أطلقت مؤخرا مشروعا تربويا بيئيا بالتعاون مع وزارة التربية الوطنية.

وأكدت الوزيرة، أنه سيتم تجهيز 2500 مدرسة بعدة تجهيزات تسمح بتعريف التلاميذ على طرق الحفاظ على البيئة وكيفية التعامل مع النفايات.

وأضافت الوزيرة، أن مشكل تسيير ملف النفايات في الجزائر يرتبط بعدة عوامل مثل نقص التجهيزات والوسائل.

بالإضافة إلى عدم انتظام تسيير بعض البلديات للمستحقات المترتبة عليها اتجاه مؤسسات جمع النفايات المنزلية.