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زرواطي تدعوا للإنفتاح على الاستثمار في مجال الطاقات المتجددة

أخبار الجزائر
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زرواطي تدعوا للإنفتاح على الاستثمار في مجال الطاقات المتجددة
بقلم هواري شالخ

أكدت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة فاطمة الزهراء زرواطي، اليوم الاثنين، بولاية سعيدة على ضرورة الانفتاح على الاستثمار في مجال الطاقات المتجددة.

وركزت زرواطي خلال زيارة عمل ببلدية عين السخونة بالولاية على تشجيع المستثمرين للإستثمار في هذا المجال للرفع من انتاج الطاقة الكهربائية باستعمال الألواح الشمسية.

وثمنت مجهودات الدولة المبذولة في تطوير هذا القطاع الحساس مؤكدة بأن الاستثمار في هذا المجال يضمن تحقيق أرباح لفائدة المستثمرين بنسبة 100 بالمائة.

وفي الأخير أشارت إلى أن الاستثمار في هذا المجال يعتبر ضمانا للتنمية المستدامة والحفاظ على استقرار السكان في مناطقهم.

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