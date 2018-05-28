زرواطي تدعو إلى تثمين عملية رسكلة النفايات  

دعت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة فاطمة الزهراء زرواطي، اليوم الاثنين، إلى ضرورة أن يتحول تسيير النفايات الى عملية اقتصادية وبيئية متناسقة ومنسجمة لتثمين النفايات.

وقالت الوزيرة لدى تفقدها لمركز الردم التقني ببلدية الصور في ولاية مستغانم، إنه “يجب أن تتحول عملية تسيير النفايات الى عملية اقتصادية وبيئية متناسقة ومنسجمة لضمان ديمومة مراكز الردم التقني من جهة وتحسين أدائها واسترجاع النفايات وتثمينها من جهة أخرى”.

وأكدت السيدة زرواطي على ضرورة أن يكون هناك رفع انتقائي للنفايات وليس فرز انتقائي فقط من أجل الوصول الى “هدف صفر نفايات في الشارع وردم أقل للنفايات “.

وحثت الوزيرة على أن تكون نسبة استرجاع النفايات على مستوى مركز الردم التقني “عالية” للحفاظ على خنادق الردم وعدم تشبعها مضيفة أنه يجب ردم ما بين 5 و 15 بالمائة فقط من النفايات والباقي يثمن ويتم تدويره.

وأكدت زرواطي على أن يكون للجهد الذي تبذله الدولة في مجال البيئة نتيجة على واقع المواطن ويساهم في خلق مناصب شغل ويعطي فعالية ونجاعة في تسيير النفايات .

وللإشارة، تتوفر ولاية مستغانم على 3 مراكز للردم التقني ببلديات الصور وطواهرية وعين سيدي شريف في انتظار استلام مركزين آخرين خلال السداسي الثاني من السنة الجارية بكل من مستغانم وسيدي علي.