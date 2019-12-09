زرواطي تشارك في مؤتمر المناخ بمدريد

أعلنت وزارة البيئة والطاقات المتجددة عن مشاركة المسؤولة الأولى عن القطاع ، فاطمة الزهراء زرواطي، في أشغال مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بشان تغيير المناخ.

وانعقدت أشغال هذا المؤتمر خلال الفترة الممتدة مابين 7 إلى 9 ديسمبر الجاري بالعاصمة الإسبانية مدريد.

وعرف المؤتمر مشاركة وفود ممثلة لـ196 دولة تم خلاله وضع خطط للتحضير النهائي لدعم اتفاق باريس لعام 2015.

ودعا مؤتمر باريس للتصدي لظاهرة تغيير المناخ والاستمرار في تعزيز الطموح للتحضير لخطط العمل الوطنية الجديدة والمعدلة للمناخ ليدخل مرحلة حاسمة من التنفيذ ابتداءاً من 2020.

ورافعت وزير البيئة فاطمة الزهراء زرواطي من أجل الحد من التغييرات المناخية وانعكاساتها السلبية كما ابرزت جهود الجزائر في تطبيقها لإلتزاماتها بتخفيض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 7بالمئة بحلول 2030.