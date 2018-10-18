زرواطي: تطبيق إلكتروني جديد للإبلاغ عن المخالفات التي تضر بالبيئة

أكدت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة فاطمة الزهراء زرواطي على دراسة سبل وآليات رقمنة مشاريع البيئة.

لبلوغ الأهداف المرجوة المتعلقة بإستراتيجية القطاع آفاق سنة 2022.

وأوضحت الوزيرة أن الرقمنة أصبحت اليوم شيئا ضروريا جدا لإعطاء دفع للتنمية خاصة في الإستراتجية الوطنية للبيئة والتنمية المستدامة.

والتي يندرج منها مخطط الأعمال الخاص بالخماسي 2018/2022 ويهدف إلى متابعة كل المشاريع.

وكشفت الوزيرة عن تطبيق إلكتروني جديد سيدخل الخدمة قريبا بإشراك المواطن للإبلاغ عن أية مخالفة تهدد نظامه البيئي.

وأوضحت أن هذه التطبيقات من شأنها تعزيز العلاقة مابين الإدارة والمواطن وإعطائه الحق في المحافظة على إطار معيشته.

وباستعمال هذا التطبيق سيكون متوفر للإبلاغ عن أية مخالفة، وأن الجهات التي تتلقى البلاغات سوف تتعامل مع الموضوع بكل صرامة.

ويوجد أكثر من 600 عملية مشتركة بين مختلف القطاعات الوزارية متعلقة كلها بالمحافظة على البيئة والتسيير المدمج للنفايات.

ما يستوجب الإعتماد على الرقمنة لمتابعتها وتسييرها من أجل تحقيق النتائج الملائمة.