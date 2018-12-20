زرواطي تقدم حلول للقضاء على النفايات البلاستيكية

عرضت وزيرة البيئة والطاقات المتجدّدة، فاطمة الزهراء زرواطي، اليوم الخميس، مجموعة من الحلول للقضاء النفايات البلاستيكية.

وقالت الوزير في ردها على سؤال عضو مجلس الأمة محمد الكبير الواد، بخصوص القضاء ظاهرة انتشار النفايات البلاستيكية، أنّ وزارتها وضعت المخطط الوطني للبيئة والتنمية المستدامة بمشاركة كل القطاعات والمجتمع المدني.

وانبثقت منه السياسة الوطنية للتسيير المدمج للنفايات التي تبنت في محاورها الأساسية الاقتصاد الأخضر التدويري.

وذلك من خلال تفعيل المرسوم التنفيذي رقم 210-04 المؤرخ في 28 جويلية 2004 المحدد لكيفيات ضبط المواصفات التقنية للمغلفات المخصصة للمواد الغذائية المباشرة أو الأشياء المخصصة للأطفال،

مع كل من وزارة الصحة، ووزارة التجارة والصناعة.

وإبرام عقد توافقي مع منتجي الأكياس البلاستيكية يقضي بضرورة التخلي التدريجي عن تصنيع وإنتاج هذا النوع من الأكياس واستبدالها بالأكياس الايكولوجية.

إلى جانب المصادقة على التنظيم التقني الجزائري، بحيث يلزم المصنعين بتصنيع الأكياس البلاستيكية المخصصة لإحتواء مواد غذائية حسب المواصفات التقنية المصادق عليها مع فرض شهادة المطابقة.

ووضع نظام تتبع يسمح بتحديد مصدر تصنيع الأكياس البلاستيكية المتوفرة في الأسواق والمخصصة لاحتواء مواد غذائية.

يجب أن تتضمن كل البيانات بالإضافة للمقر الإجتماعي ،العنوان وبيانات المنتج ،رقم الحصة وتاريخ الانتاج ،شعار الشركة المصنعة و رمز سلامة الأغذية وعليها عبارة “غذائي”.

و العمل على إنشاء محطة غسل وتحويل الأكياس البلاستيكية المستعملة بمركز الردم التقني لحميسي بالجزائر العاصمة بطاقة إنتاجية تقدر ب250 كغ/سا.