زرواطي توضح.. هذه حقيقة الفيديو المتداول

أوضحت وزيرة البيئة فاطمة الزهراء زرواطي حول الفيديو المتداول على أساس انه تكريم لإحدى المواطنات.

وقالت زرواطي في صفحتها الرسمية على فايسبوك: بداية أتأسف لما تداولته بعض الصفحات لمقطع فيديو روج له أنه تكريم لإحدى المواطنات بطريقة غير لائقة.

و ردا على ماسبق نوضح لكم أن المقطع كان لإمضاء إتفاقية شراكة بين مؤسسة تحت وصاية وزارتنا ممثلة من طرف السيدة الظاهرة في المقطع والتي نابت عن المدير العام الذي كان في مهمة خارج الوطن ومؤسسة تابعة لوزارة التضامن الوطني.

وما سلمته لها كان نسخة عن الاتفاقية الممضاة والتي سلمتها لي بالخطأ فأعدتها لها لأخذ الصورة الجماعية.