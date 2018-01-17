زرواطي:” حمّار ربح 05 مباريات مع بن براهم..وكي خسر ولّى ما شي مليح” !

وصف رئيس شبيبة الساورة “محمد زرواطي” الفوز الذي حققه فريقه أمام وفاق سطيف في منافسة كاس الجمهورية بالمستحق.

ورد زرواطي على محاولة رئيس وفاق سطيف “حسان حمار” التشكيك في نزاهم حكم اللقاء “بن براهم” الذي منح تشكيلة الساورة ضربة جزاء في الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء.

ونشط الرجل الأول في الفريق البشاري” ندوة صحفية” رد فيها على إتهامات رئيس وفاق سطيف حسان حمار قال فيها:

“هذه أول مباراة نفوز فيها مع بن براهم..العام الماضي تعرضنا للضلم مع هذا الحكم أمام شبيبة القبائل، وحرمنا من 5 ضربات جزاء أمام مولودية وهران، كما خسرنا معه أمام شباب باتنة إلا أننا لم نتهم التحكيم”

وأضاف: ” كل فريق يخسر معنا في بشار يتهم الحكم..في رأيهم يجب أن يفوزوا علينا وإلا يتهموا التحكيم”

“يجب أن نضع حدا لهذا الأمر..ويجب أن لا ننسى أن وفاق سطيف فاز مع الحكم بن براهم في 5 مباريات، عكس شبيبة الساورة التي لم يسبق لها أن فازت مع هذا الحكم”

وواصل زرواطي دفاعه على لجنة التحكيم خلال ندوته الصحفية موضحا:

“بالنسبة لرئيس لجنة التحكيم مختار أمالو..أذكركم أن هذا الشخص كان في منصبه خلال كل تتويجات الوفاق في المواسم الماضية”

“لما خسر الوفاق مباراة واحدة فقط، أصبح أمالو شخص “مايسواش وماشي مليح””