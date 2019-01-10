زرواطي: ” خصصنا طائرة خاصة إلى تنزانيا ووفرنا كل الظروف للاعبين”

أكد الناطق الرسمي لفريق شبيبة الساورة، محمد زرواطي، أن إدارة النادي وفرت كل الظروف المريحة لفريق الجنوب من أجل العودة بالنقاط الثلاث من العاصمة التنزانية دار السلام.

وتحدث زرواطي في تصريح لـ “النهار”، عن تنظيم سفرية شبيبة الساورة إلى تنزانيا، أين سيواجه رفقاء القائد يحيى شريف نظيره سيمبا التنزاني قائلا:

” مباراة تنزانيا ستكون بدايتنا في دور المجموعات وإن شاء الله نكونوا في المستوى، وكل الأمور محضرة، كما أن اللاعبين جاهزين لهذا اللقاء، ونحن بدورنا خصصنا طائرة خاصة لفريق الساورة، بالإضافة إلى منحة خيالية للاعبين في حال الفوز في تنزانيا”.