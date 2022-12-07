زرواطي: “رحيل قرباج أفقد كرة القدم الجزائرية أحد أفضل رجالها”
بقلم كريم تيغرمت
أبدى رئيس شبيبة الساورة، محمد زرواطي، اليوم الأربعاء، تأثره الشديد لوفاة محفوظ قرباج، مثنيا على خصاله الحميدة.
وصرح زرواطي، لتلفزيون “النهار” من مقبرة “سيدي الرزين” بالعاصمة: “رحيل محفوظ قرباج، أفقد كرة القدم الجزائرية أحد أفضل رجالاتها”.
كما أضاف رئيس شبيبة الساورة: “قرباج إنسان نظيف، ومنذ مغادرته للرابطة المحترفة، لم نزرها مجددا”.
وتابع محمد زرواطي: “الفقيد صديق عزيز ومقرب، وجمعتنا العديد من اللقاءات، وهو انسان جد محب لرياضة كرة القدم”.
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