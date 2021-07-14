زرواطي :”رغم الفوز هذا ما يُعيق شبيبة الساورة حاليا”

أكد رئيس شبيبة الساورة، محمد زرواطي، بأن ناديه ورغم نتائجه الإيجابية، يبقى عرضة للتعثر في كل مرة، بسبب المعوقات الكثيرة التي تواجهه خلال المنعرج الأخير من الموسم الجاري.

وتحدث الرجل القوي في الفريق البشاري :”الفوز الذي حققناه في البرج مُهم جدا، ويعتبر أمرا إيجابيا بالنسبة لنا، خاصة وأننا نعاني كثيرا من الإصابات في الآونة الأخيرة، بسبب البرمجة الجهنمية التي فرضتها علينا الرابطة في الأسابيع الماضية”.

وواصل في سياق مُتصل :”إضافة للبرمجة المكثفة، فإننا في الساورة، نعاني من المسافات الطويلة التي نقطعها في كل مُباراة وهو أمر يُرهقنا كثيرا”.